LIVE Slittino Doppio Olimpiadi 2026 in DIRETTA | splendido oro di Voetter Oberhofer!! Gli azzurri a caccia del podio

I nostri atleti Voetter e Oberhofer conquistano il oro nel doppio slittino alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La coppia italiana ha chiuso la gara in prima posizione, nonostante un errore all’inizio che aveva messo in discussione il risultato. Gli azzurri ora sono in corsa per salire sul podio anche negli altri appuntamenti. La gara è stata emozionante, con i lettoni che hanno tentato di resistere fino all’ultimo, ma alla fine il successo è arrivato per gli italiani.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.01 Prima posizione per i lettoni con 223 millesimi di vantaggio, nonostante un pesante errore ad ingresso nel labirinto. 19.59 Davanti i canadesi!! WardropeZajanski chiudono forte con una Tofana perfetta e sorpassano gli austriaci per appena 9 millesimi. Tocca ora a Sevics-MikelsevicsKrasts (-0.247) 19.57 Terzo tempo per i polacchi con 331 millesimi di ritardo. Ora è il momento di WardropeZajanski (-0.018) 19.55 Miglior tempo di manche per gli austriaci in 52.901 ed u tempo complessivo in 1:45.915. Tocca ora a ChmielewskiGancarczyk (-0.014) 19.54 Prima posizione per gli slovacchi con 1.

