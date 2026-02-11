LIVE Slittino Doppio Olimpiadi 2026 in DIRETTA | l’Italia sogna dopo le prime manche

Dopo le prime manche del doppio slittino alle Olimpiadi di Milano-Cortina, l’Italia si presenta con buone chance. Gli atleti italiani, infatti, hanno dimostrato di saper tenere il passo, e ora si preparano alle seconde run. La gara è ancora aperta e le emozioni sono alle stelle. Resta da vedere se gli azzurri riusciranno a migliorarsi e a puntare al podio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.30 Messe in archivio le prime manche è già tempo di pensare alle seconde. Tra poco più di venti minuti si partirà con la seconda manche del doppio femminile, prevista alle 18.53, con VoetterOberhofer in lotta per l’oro. Alle 19.44 invece è programmato l’inizio della seconda manche del doppio maschile. 18.28 L’Italia sogna con RiederKainzwaldner che hanno chiuso la prima manche da MuellerHaugsjaa, che hanno fatto registrare il nuovo record della pista. Chiamati a rimontare NaglerMalleier dopo un errore nella prima manche. 18.26 Si preannuncia una seconda manche spettacolare nel doppio maschile con 7 coppie in 165 millesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Slittino, Doppio Olimpiadi 2026 in DIRETTA: l’Italia sogna dopo le prime manche Approfondimenti su Slittino Doppio LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: che giornata per le azzurre! Voetter e Oberhofer prime in entrambe le manche Oggi le azzurre Voetter e Oberhofer dominano le prove del doppio femminile alle Olimpiadi. LIVE Slittino, Doppio Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Voetter/Oberhofer sognano dopo la prima manche Dopo la prima manche del doppio slittino alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, Voetter e Oberhofer sono in testa, sognano la medaglia d’oro. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Slittino Doppio Argomenti discussi: LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: che giornata per le azzurre! Voetter e Oberhofer prime in entrambe le manche; Pattinaggio di figura, evento a squadre: Italia terza, può sognare il bronzo; Curling doppio misto: Italia ko in semifinale; La cronaca dei Giochi olimpici invernali del 10 febbraio 2026. LIVE Slittino, Doppio Olimpiadi 2026 in DIRETTA: l’Italia sogna dopo le prime mancheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.28 L'appuntamento per la seconda manche del doppio femminile è alle 18.53. Tra una ventina di minuti partirà ... oasport.it Slittino doppio maschile, sette coppie in 165/1000!Leggi su Sky Sport l'articolo Olimpiadi invernali Milano Cortina, i risultati delle gare di oggi in diretta live ... sport.sky.it Doppio secondo posto ai Campionati Italiani Giovani! Mentre le Olimpiadi tengono acceso il sogno dello sport mondiale, c’è chi lavora giorno dopo giorno per costruire il proprio futuro su quella stessa scena. E tra questi c’è Lorenzo Gerosa, testimonial junio - facebook.com facebook LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: la coppia azzurra torna nel budello per gli ultimi test - x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.