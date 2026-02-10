LIVE Slittino Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA | che giornata per le azzurre! Voetter e Oberhofer prime in entrambe le manche

Oggi le azzurre Voetter e Oberhofer dominano le prove del doppio femminile alle Olimpiadi. In una giornata intensa, sono state le più veloci in entrambe le manche di prova e si preparano a scendere in pista domani alle 17 per la gara ufficiale. La tensione cresce, e le atlete italiane vogliono continuare così.

9.02 Per oggi è tutto amici ed amiche di OA Sport! La DIRETTA LIVE delle ultime due manche di prova dello slittino doppio femminile termina qui! L'appuntamento per la prima discesa dalla gara ufficiale è domani pomeriggio alle 17.00! Grazie per averci seguito, buona giornata! 9.00 Questo l'ordine d'arrivo della sesta prova: 1 VOETTER A OBERHOFER M 53.260 2 Aut EGLE S KIPP LM 53.338 3 EITBERGER D MATSCHINA M 53.383 4 Lat ROBEZNIECE M BOGDANOVA K 53.477 5 Usa FORGAN C KIRKBY S 53.787 6 Can PODULSKY B ALLAN K 53.923 7 Pol DOMOWICZ N PIWKOWSKA D 54.164 8 Ukr STETSKIV O MOKH O 54.

