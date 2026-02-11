LIVE Slittino Doppio Olimpiadi 2026 in DIRETTA | azzurre e azzurri per stupire

Questa mattina le gare di doppio dello slittino ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 sono iniziate con molti occhi puntati sugli atleti italiani. Le azzurre e gli azzurri si preparano a scendere in pista, sperando di stupire e di conquistare più medaglie possibili. La diretta live di OA Sport tiene aggiornati gli spettatori minuto per minuto, mentre gli atleti affrontano le loro run in un clima di grande attesa e tensione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Spor t e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle due gare di doppio dello slittino ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Nuovo giorno, nuove gare sul budello “Eugenio Monti” di Cortina d’Ampezzo: quest’oggi verranno assegnate le medaglie per il doppio maschile ed il doppio femminile. Entrambe le gare si disputeranno su due prove con almeno una coppia italiana iscritta in ogni categoria. Gli azzurri e le azzurre partono tra gli outsider di questa gara e proveranno a stupire la concorrenza, guadagnandosi un posto sul podio e qualcosa di anche più grande. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Slittino, Doppio Olimpiadi 2026 in DIRETTA: azzurre e azzurri per stupire Approfondimenti su Milano Cortina 2026 LIVE Slittino, Prove doppio maschile Olimpiadi in DIRETTA: inizia la terza manche, attesa per gli azzurri! Alle Olimpiadi di Pechino, la terza manche del doppio maschile di slittino è appena iniziata. LIVE Slittino, Prove doppio maschile Olimpiadi in DIRETTA: ancora buone conferme per gli azzurri, ora sesta prova! Questa mattina si sono svolte le sesta prova di slittino doppio maschile alle Olimpiadi. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: che giornata per le azzurre! Voetter e Oberhofer prime in entrambe le manche; LIVE Slittino, Prove doppio maschile Olimpiadi in DIRETTA: Nagler/Malleier e Rieder/Kainzwaldner protagonisti anche nella sesta prova; LIVE Slittino, Doppio Olimpiadi 2026 in DIRETTA: azzurre e azzurri per stupire; LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Langenhan domina l’ultima manche, Fischnaller e Felderer non centrano il podio. LIVE Slittino, Doppio Olimpiadi 2026 in DIRETTA: azzurre e azzurri per stupireArticolo: Slittino: Julia Taubitz si lancia verso l’oro. Verena Hofer in corsa per il bronzo Articolo: Verena Hofer dopo il quarto posto olimpico: Risultato importante, questa pista può far crescere ... oasport.it LIVE Slittino, Prove doppio maschile Olimpiadi in DIRETTA: Nagler/Malleier e Rieder/Kainzwaldner protagonisti anche nella sesta provaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.32 Si chiudono qui le prove del doppio maschile. Da domani si andrà a caccia delle medaglie! Grazie per la ... oasport.it Stefania Constantini e Amos Mosaner conquistano il bronzo nel doppio misto di curling alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026! La coppia azzurra, medaglia d’oro a Pechino 2022, sconfigge, nella finale per il terzo posto, la coppia britannica Dodds e Mouat - facebook.com facebook LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: la coppia azzurra torna nel budello per gli ultimi test - x.com

