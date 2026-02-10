LIVE Slittino Prove doppio maschile Olimpiadi in DIRETTA | ancora buone conferme per gli azzurri ora sesta prova!

Questa mattina si sono svolte le sesta prova di slittino doppio maschile alle Olimpiadi. Gli azzurri continuano a mostrare buone prestazioni e si mantengono tra i favoriti. I tedeschi Tobias Wendl e Tobias Arlt hanno chiuso con il miglior tempo di 53 secondi, confermando la loro forma. La gara prosegue e gli italiani sperano di migliorarsi nelle prossime run.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.13 I tedeschi Tobias Wendl e Tobias Arlt fermano i cronometri sul tempo di 53.950 e non vanno oltre la sesta posizione a 946 millesimi dalla vetta. 10.12 Gli austriaci Juri Thomas Gatt e Riccardo Martin Schoepf chiudono in 53.051 a 47 millesimi dai connazionali. 10.11 Gli austriaci Thomas Steu e Wolfgang Kindl volano al comando in 53.004 con 10 millesimi di vantaggio su NaglerMalleier. 10.09 Gli ucraini Ihor Hoi e Nazarii Kachmar si fermano al 54.222 a 1.218 dalla vetta. 10.07 Gli ucraini Danyil Martsinovskyi e Bohdan Babura non vanno oltre un 54.463 a 1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Slittino, Prove doppio maschile Olimpiadi in DIRETTA: ancora buone conferme per gli azzurri, ora sesta prova! Approfondimenti su Slittino Prove LIVE Slittino, Prove doppio maschile Olimpiadi in DIRETTA: inizia la terza manche, attesa per gli azzurri! Alle Olimpiadi di Pechino, la terza manche del doppio maschile di slittino è appena iniziata. LIVE Slittino, Prove doppio maschile Olimpiadi in DIRETTA: si parte con la penultima prova Buongiorno e benvenuti a Cortina d’Ampezzo, dove tra pochi minuti si apre la penultima prova di slittino doppio maschile ai Mondiali di Milano Cortina 2026. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Slittino Prove Argomenti discussi: LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: due terzi posti per Voetter/Oberhofer; LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: Voetter/Oberhofer si confermano ad un soffio da Egle/Kipp; LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: ultimi test per Voetter/Oberhofer; LIVE Slittino, Prove doppio maschile Olimpiadi in DIRETTA: Rieder/Kainzwaldner secondi in quarta batteria, ottavi Nagler/Malleier. LIVE Slittino, Prove doppio maschile Olimpiadi in DIRETTA: azzurri protagonisti anche nella sesta provaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle ... oasport.it LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: ultimi test per Voetter/OberhoferCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove dello slittino doppio femminile ... oasport.it LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: la coppia azzurra torna nel budello per gli ultimi test - x.com DIRETTA LIVE - Seguiamo insieme la terza e la quarta manche delle prove del doppio femminile di slittino ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Voetter/Oberhofer tornano in azione sull'Eugenio Monti. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.