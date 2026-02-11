Dopo aver chiuso in 55 secondi nella seconda manche, le slovacche si sono migliorate, alimentando l’attesa per la prossima run. La competizione di slittino doppio alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 si fa sempre più avvincente, con gli atleti che spingono al massimo. La tensione cresce mentre i team si preparano a scendere di nuovo in pista, sperando di battere i tempi e salire sul podio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.54 Si migliorano le slovacche che chiudono la seconda manche in 55.286 ed un crono complessivo di 1:51.53. Tocca ora alle canadesi PodulskyAllan (-0.492) 18.53 Si parte! Inizia la seconda manche del doppio femminile con PraxovaSpitzova, che ripartono dal 56.227 18.51 Questo l’ordine di partenza della seconda manche: 1. Viktoria Praxova Desana Spitzova (Slovacchia) 2. Beattie Podulsky Kailey Allan (Canada) 3. Raluca Stramaturaru Mihaela-Carmen Manolescu (Romania) 4. Nikola Domowicz Dominika Piwkowska (Polonia) 5. Adikeyoumu Gulijienaiti Jiaying Zhao (Cina) 6. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Slittino, Doppio Olimpiadi 2026 in DIRETTA: aumenta l’attesa per la seconda manche di Voetter/Oberhofer

Approfondimenti su Slittino Doppio

Alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, l’attesa si concentra sulla prima manche del doppio maschile di slittino.

Inizia la terza manche del doppio femminile di slittino alle Olimpiadi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Slittino Doppio

Argomenti discussi: LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: che giornata per le azzurre! Voetter e Oberhofer prime in entrambe le manche; LIVE Slittino, Prove doppio maschile Olimpiadi in DIRETTA: Nagler/Malleier e Rieder/Kainzwaldner protagonisti anche nella sesta prova; LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: due terzi posti per Voetter/Oberhofer; LIVE Slittino, Doppio Olimpiadi 2026 in DIRETTA: azzurre e azzurri per stupire.

LIVE Slittino, Doppio Olimpiadi 2026 in DIRETTA: l’Italia sogna dopo le prime mancheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.30 Messe in archivio le prime manche è già tempo di pensare alle seconde. Tra poco più di venti minuti si ... oasport.it

Diretta slittino doppio/ Olimpiadi Milano Cortina 2026 streaming video (oggi 11 febbraio)Diretta slittino doppio Olimpiadi Milano Cortina 2026 streaming video: Italia a caccia di due medaglie sulla pista Eugenio Monti (oggi 11 febbraio) Il brivido della velocità sta per tenerci compagnia ... ilsussidiario.net

Doppio secondo posto ai Campionati Italiani Giovani! Mentre le Olimpiadi tengono acceso il sogno dello sport mondiale, c’è chi lavora giorno dopo giorno per costruire il proprio futuro su quella stessa scena. E tra questi c’è Lorenzo Gerosa, testimonial junio - facebook.com facebook

LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: la coppia azzurra torna nel budello per gli ultimi test - x.com