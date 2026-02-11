LIVE Skeleton Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA | al via l’ultimo test Gaspari cerca conferme

Questa mattina, a pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi invernali, i primi atleti hanno affrontato le prove ufficiali. Gaspari, tra gli uomini, ha cercato di mettere a punto la sua corsa durante le sessioni di allenamento, ma i tempi non sono stati incoraggianti. Nella prova di oggi, Yin ha segnato un crono di 57.39, il peggior tempo tra i cinesi finora. La squadra si prepara a fare ulteriori aggiustamenti in vista delle gare vere e proprie.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.33 Yin segna il crono di 57.39, peggior tempo fin qui del cinese fra tutte le prove disputate. 13.30 Ancora un forfait per Weston, il britannico ha deciso di saltare le ultime due prove. Molto probabilmente lo seguiranno anche tutti gli altri atleti, fra cui Bagnis, che hanno saltato anche la quinta prova. SESTA MANCHE 13.17 Fra pochi minuti avrà inizio anche la sesta ed ultima manche prima delle discese ufficiali di gara. 13.14 L'unico azzurro al via, Mattia Gaspari, è arrivato settimo facendo registrare il crono di 57.15, 28 centesimi peggio della sua miglior prestazione nelle prove già effettuate.

