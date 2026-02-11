LIVE Skeleton Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA | ultimi test per Bagnis e Gaspari

Questa mattina si sono svolte le ultime prove di allenamento per i bob e skeleton maschili sulla pista Eugenio Monti. Bagnis e Gaspari hanno testato la pista in vista delle gare ufficiali, che si terranno tra giovedì e venerdì. È l’ultimo step prima della competizione vera e propria, e gli atleti cercano di trovare il feeling giusto per affrontare al meglio le prossime discese.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.14 Saranno queste le ultime discese di "allenamento" per trovare il giusto feeling con la pista Eugenio Monti prima della gara ufficiale che si disputerà fra giovedì 12 e venerdì 13. Gli atleti al via sono 25, fra questi anche i due azzurri Mattia Gaspari e Amedeo Bagnis. 12.10 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live delle prove dello skeleton singolo maschile. Le discese degli atleti cominceranno alle 12.30, fra 20 minuti!

