LIVE Skeleton Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA | vola Pfeifer non brillanti le azzurre

A Pechino, le atlete italiane hanno faticato nelle prove di oggi. Pfeifer è volata, ma le altre non sono riuscite a tenere il passo e si sono piazzate lontano dalla zona medaglie. La gara continua, e ora si aspetta di vedere se le azzurre riusciranno a migliorare nelle prossime manches.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.41 Lontana anche la lettone Andzane, distacco di molto superiore al secondo per lei e diciassettesimo posto. Non sembrano esserci più atlete in grado di fare grandi tempi in partenza. 10.39 Channell ferma il crono a 58.38, la canadese si piazza in quindicesima posizione provvisoria. 10.37 Che peccato per Margaglio! la partenza spaventosa dell’azzurra viene vanificata da un errore nel finale. Dopo i primi due intermedi Margaglio era prima di 19 centesimi! Tempo finale di 58.14; l’azzurra chiude lontana dalle prime e dal suo miglior risultato che poteva essere ampiamento abbassato oggi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Skeleton, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: vola Pfeifer, non brillanti le azzurre Approfondimenti su Skeleton Olimpiadi LIVE Skeleton, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Pfeifer al comando, attesa per le azzurre! Questa mattina si sono svolte le prove singole femminili di skeleton alle Olimpiadi. LIVE Skeleton, Prova singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Margaglio e Fumagalli non brillano nella seconda prova, svetta Pfeifer Questa mattina, le atlete hanno affrontato la seconda prova di skeleton femminile alle Olimpiadi. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Skeleton Olimpiadi Argomenti discussi: LIVE Skeleton, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: nuovi test per Margaglio e Fumagalli; Quando gareggia Bagnis? Date, orari, programma gare e dove vederlo; LIVE Skeleton, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Bagnis ad un passo da Weston in seconda batteria, bene Gaspari; LIVE Skeleton, Prova singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Margaglio e Fumagalli assaggiano la pista. LIVE Skeleton, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Pfeifer al comando, attesa per le azzurre!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.33 Liang infarcisce la sua prova di errori e termina oltre i due secondi dietro a Pfeifer. La cinese si mette ... oasport.it LIVE Skeleton, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: prosegue il percorso di Bagnis e GaspariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live delle prove dello skeleton ... oasport.it LIVE Skeleton, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: nuovi test per Margaglio e Fumagalli - x.com Corriere della Sera. . A Cortina lunedì sono iniziate le prove cronometrate dello skeleton per le Olimpadi, e l'ucraino Vladyslav Heraskevych si è presentato con un casco decorato con le immagini dei connazionali rimasti uccisi nei quattro anni trascorsi dall'iniz - facebook.com facebook

