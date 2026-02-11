LIVE Skeleton Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA | Pfeifer al comando attesa per le azzurre!

Questa mattina si sono svolte le prove singole femminili di skeleton alle Olimpiadi. Pfeifer ha ottenuto il miglior tempo e guida la classifica provvisoria. Le italiane sono ancora in corsa: Coltman ha chiuso con un distacco di 73 centesimi, che le permette di occupare il settimo posto. L’attesa ora si concentra sulle atlete azzurre, ancora in gara per migliorare la loro posizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.19 Termina lontana anche Coltman, distacco di 73 centesimi che le vale il settimo posto provvisorio. Pfeifer è andata davvero fortissimo in questa prova! 10.17 Non male la prima parte di gara della brasiliana Silveira, che si dimostra molto abile in partenza. Sul finale però la sudamericana perde molto terreno e ferma il cronometro a 58.01 con 89 centesimi di ritardo. Adesso parte la britannica Coltman. 10.15 Brutta prova dell’olandese Bos, che sbaglia nel finale e chiude a più di un secondo di distanza dalla testa. 10.13 Altra tedesca in pista! Stavolta è il turno di Neise. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina le prove di slittino delle Olimpiadi sono cominciate con il singolo femminile.

Questa mattina, le atlete hanno affrontato la seconda prova di skeleton femminile alle Olimpiadi.

