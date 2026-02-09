LIVE Skeleton Prova singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA | Margaglio e Fumagalli non brillano nella seconda prova svetta Pfeifer

Questa mattina, le atlete hanno affrontato la seconda prova di skeleton femminile alle Olimpiadi. Margaglio e Fumagalli non sono riuscite a migliorare i loro tempi e sono rimaste in basso alla classifica. A sorprenderci, invece, è stata Pfeifer, che ha registrato i tempi più veloci e si è presa la vetta. La gara continua e il pubblico resta incollato allo schermo aspettando sviluppi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE DI SKELETON MASCHILE DALLE 10.30 09.54 Si chiude qui, dunque, la prima giornata di prove per la gara di skeleton femminile. Al momento tutto sembra portare verso un duello Germania-Gran Bretagna, ma Valentina Margaglio e Alessandra Fumagalli vogliono essere protagoniste. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata. 09.52 Jacqueline Pfeifer chiude in vetta la seconda prova con il tempo di 57.73 con 7 centesimi su Tabitha Stoecker e 8 su Janine Flock. Non va oltre la 13a posizione Valentina Margaglio a 56 centesimi, mentre è 16a Alessandra Fumagalli a 80.

