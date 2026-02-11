Questa mattina le atlete si sono sfidate nelle prove singolo femminile in vista delle finali delle Olimpiadi. La belga ha chiuso con un crono di 57.80, il suo miglior risultato finora. Ora si attende la gara ufficiale, che promette emozioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.02 Chiude con il crono di 57.80 la belga, sua miglior prestazione sulle prove fin qui effettuate. Adesso Pfeifer! 10.00 Si comincia! La prima a scendere sul budello di Cortina d’Ampezzo è la belga Meylemans. QUINTA MANCHE DI PROVA 9.59 Le big saranno fra le prime a partire in questa quinta manche di prova. Pfeifer sarà la seconda a scendere in pista, seguita a ruota da Stoecker. L’austriaca Flock invece sarà la quinta a prendere il via. Le italiane dovranno aspettare un po’ di più: Fumagalli aprirà scenderà per quattordicesima, mentre Margaglio per diciannovesima. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Skeleton, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: ultime discese prima della gara ufficiale!

Oggi a Cortina d’Ampezzo si tiene la quinta e la sesta prova dello skeleton femminile, con Margaglio e Fumagalli che affrontano nuovi test prima delle Olimpiadi.

Al via le prove di skeleton maschile alle Olimpiadi.

Corriere della Sera. . A Cortina lunedì sono iniziate le prove cronometrate dello skeleton per le Olimpadi, e l'ucraino Vladyslav Heraskevych si è presentato con un casco decorato con le immagini dei connazionali rimasti uccisi nei quattro anni trascorsi dall'iniz - facebook.com facebook

Il portabandiera ucraino Heraskevyc con sul casco le foto degli atleti uccisi dalla Russia, durante le prove di skeleton. #MilanoCortinaOlympic2026 x.com