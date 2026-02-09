LIVE Skeleton Prova singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA | buon inizio di Margaglio più indietro Fumagalli

Questa mattina si sono svolte le prove di skeleton femminile alle Olimpiadi. Margaglio ha fatto un buon inizio, mentre Fumagalli si è piazzata più indietro. La gara prosegue con l’attenzione puntata sui tempi e sulla performance delle atlete italiane.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE DI SKELETON MASCHILE DALLE 10.30 08.10 La sudafricana Nicole Burger chiude la sua prima prova con il tempo di 1:00.30 ed è sesta ed ultima a 2.42. 08.09 La belga Kim Meylemans ferma i cronometri sul tempo di 57.98 e si porta al secondo posto a 10 centesimi di ritardo dalla nostra Margaglio. 08.07 La brasiliana Nicole Rocha Silveira fa segnare il tempo di 58.07 e si issa in seconda posizione a 19 centesimi da Margaglio. 08.05 Valentina Margaglio vola con un ottimo 57.88 e si mette a dettare il passo con 53 centesimi di vantaggio su Bos.

