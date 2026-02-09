LIVE Skeleton Prova singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA | Margaglio e Fumagalli assaggiano la pista

Oggi inizia ufficialmente la prova singolo femminile di skeleton ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Margaglio e Fumagalli sono già in pista e assaggiano la discesa, mentre gli atleti si preparano a scendere uno dopo l’altro per conquistare la prima posizione. La giornata si annuncia intensa e ricca di emozioni, con il pubblico che aspetta di vedere chi si aggiudicherà la prima medaglia di queste Olimpiadi invernali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prime due prove in vista della gara femminile di skeleton dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul tracciato ampezzano, intitolato ad Eugenio Monti, inizia ufficialmente il programma dello skeleton con la prima prova che assegnerà le medaglie con i Cinque Cerchi. Quale sarà il programma della giornata? Oggi, lunedì 9 febbraio, si inizierà alle ore 08.00 con il primo allenamento sulla pista olimpica. Domani, martedì 10 febbraio, si ripartirà con la seconda prova alle ore 11.

