Le atlete italiane del Skeleton sono lontane dal podio. Pfeifer si mantiene in testa, ma le altre azzurre non trovano il ritmo e restano tra la metà classifica. Le prove in diretta mostrano ancora una volta la difficoltà delle nostre rappresentanti, che faticano a convincere in questa fase delle Olimpiadi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.58 Le italiane continuano a piazzarsi intorno a metà classifica. Soprattutto Margaglio ha fatto intravedere di poter puntare a qualcosa in più, ma non sarà facile agguantare le posizione di vertice. 11.56 Non male la squadre inglese che chiude questa prova con il secondo tempo di Stoecker e il tezo di Tarbit. Sottotono oggi l’austriaca Flock, ma l’importante sarà andare forte nelle discese di gara. 11.54 Pfeifer ha vinto anche la seconda manche odierna. La tedesca, come tutte le altre atlete, non è riuscita a migliorarsi in questa ultima discesa, ma ha mostrato ancora una volta il suo potenziale su questa pista. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Skeleton, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: ancora in testa Pfeifer. Le azzurre non convincono

Approfondimenti su Skeleton OLimpiadi

A Pechino, le atlete italiane hanno faticato nelle prove di oggi.

Questa mattina si sono svolte le prove singole femminili di skeleton alle Olimpiadi.

