LIVE Sci alpino SuperG maschile Olimpiadi in DIRETTA | Von Allmen verso il terzo oro Delusione Franzoni

Questa mattina a Pechino, Franjo von Allmen ha dominato la discesa SuperG maschile, portandosi in testa e puntando al suo terzo oro olimpico. La gara si è svolta senza grandi sorprese, con il svizzero che ha chiuso con il miglior tempo di 1:25. La delusione arriva invece da Franzoni, che non è riuscito a fare meglio e si ferma a metà classifica. La competizione continua con altri atleti pronti a spingere al massimo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 11.59 La classifica aggiornata: 1 Franjo von Allmen – Svizzera – 1:25.32 2 Ryan Cochran-Siegle – Stati Uniti d'America – +0.13 3 Marco Odermatt – Svizzera – +0.28 4 Nils Allegre – Francia – +0.31 5 Raphael Haaser – Austria – +0.57 6 Giovanni Franzoni – Italia – +0.63 7 Fredrik Moeller – Norvegia – +0.80 8 Alexis Monney – Svizzera – +0.90 9 Christof Innerhofer – Italia – +1.18 10 James Crawford – Canada – +1.53 11.57 Paris subito fuori. Perde uno sci e non arriva nemmeno al primo intermedio. Salvo miracoli da parte di Casse, l'Italia chiude questo superG senza medaglie.

