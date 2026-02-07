LIVE Sci alpino Discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA | Von Allmen ipoteca l’oro distacco enorme per Odermatt

La discesa maschile alle Olimpiadi si è conclusa con una vittoria netta di Von Allmen, che ha ipotecato l’oro. Odermatt ha pagato un distacco troppo grande, rendendo difficile la rimonta. La gara si è accesa fin dai primi metri, con i tempi che si sono svelati uno dopo l’altro e il pubblico che ha seguito tutto in diretta. La seconda prova di discesa femminile, invece, è ancora in corso, con aggiornamenti previsti dalle 11.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA 11.52 L’austriaco al primo intermedio è dietro di 0.02, al secondo di 0.19. 11.52 Vediamo ora l’austriaco Vincent Kriechmayr. 11.51 Von Allmen ipoteca l’oro. E’ in testa con ben 7 decimi su Odermatt. Difficilissimo batterlo. 11.50 Perde qualcosa l’elvetico, 0.28 al terzo parziale e ben 0.60 al quarto. Questa è una prova da vittoria. 11.49 Von Allmen in vantaggio di 0.10 al primo intermedio e 0.33. Attenzione, è da oro.Sta volando. 11.48 Odermatt si sbilancia leggermente nel finale, era molto stanco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA: Von Allmen ipoteca l’oro, distacco enorme per Odermatt Approfondimenti su Olimpiadi Sci LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA: gara iniziata, Von Allmen davanti a Odermatt Segui in tempo reale la discesa di Val Gardena 2025, valida per lo sci alpino maschile. LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA: quattro azzurri in top 10! Von Allmen e Odermatt davanti Segui in tempo reale la discesa femminile di Val d’Isère, in programma dalle 10. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Olimpiadi Sci Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, Discesa femminile Crans Montana 2026 in DIRETTA: gara cancellata dopo la caduta di Lindsey Vonn. Scampato pericolo per l’americana?; Cadono tre atlete su sei, discesa di Crans Montana cancellata; RECAP! Prova discesa femminile: Wiles al comando, fiducia per Goggia e Vonn; Sci alpino, discesa libera maschile: Paris secondo dietro a Von Allmen - Discesa: vince Von Allmen davanti a Paris. Discesa libera diretta Olimpiadi: segui Franzoni e Paris a Milano Cortina, la gara LIVELo sci alpino maschile apre oggi il programma olimpico: a Bormio la discesa libera assegnerà le prime tre medaglie dei Giochi di Milano Cortina 2026, dopo la meravigliosa cerimonia d'apertura andata i ... corrieredellosport.it LIVE Sci alpino, Discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA: Odermatt si porta in testa di un soffio su MonneyCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA 11.45 Monney ... oasport.it Tra le piste da sci più difficili al mondo c'è la "Stelvio" che assegnerà la prima medaglia delle Olimpiadi, nella discesa libera maschile. Sono favoriti gli svizzeri Odermatt eFranjo von Allmen, ma anche gli italiani hanno buone possibilità: facebook Grand’ #Italia a #CransMontana. Quattro nei nove con il podio – n.52 – di Dominik Paris alle spalle dello svizzero Franjo Von Allmen. I dettagli su #zonamistamagazine x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.