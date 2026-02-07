LIVE Sci alpino Discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA | Von Allmen ipoteca l’oro distacco enorme per Odermatt

Da oasport.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La discesa maschile alle Olimpiadi si è conclusa con una vittoria netta di Von Allmen, che ha ipotecato l’oro. Odermatt ha pagato un distacco troppo grande, rendendo difficile la rimonta. La gara si è accesa fin dai primi metri, con i tempi che si sono svelati uno dopo l’altro e il pubblico che ha seguito tutto in diretta. La seconda prova di discesa femminile, invece, è ancora in corso, con aggiornamenti previsti dalle 11.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA 11.52 L’austriaco al primo intermedio è dietro di 0.02, al secondo di 0.19. 11.52 Vediamo ora l’austriaco Vincent Kriechmayr. 11.51 Von Allmen ipoteca l’oro. E’ in testa con ben 7 decimi su Odermatt. Difficilissimo batterlo. 11.50 Perde qualcosa l’elvetico, 0.28 al terzo parziale e ben 0.60 al quarto. Questa è una prova da vittoria. 11.49 Von Allmen in vantaggio di 0.10 al primo intermedio e 0.33. Attenzione, è da oro.Sta volando. 11.48 Odermatt si sbilancia leggermente nel finale, era molto stanco. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sci alpino discesa maschile olimpiadi in diretta von allmen ipoteca l8217oro distacco enorme per odermatt

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA: Von Allmen ipoteca l’oro, distacco enorme per Odermatt

Approfondimenti su Olimpiadi Sci

LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA: gara iniziata, Von Allmen davanti a Odermatt

Segui in tempo reale la discesa di Val Gardena 2025, valida per lo sci alpino maschile.

LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA: quattro azzurri in top 10! Von Allmen e Odermatt davanti

Segui in tempo reale la discesa femminile di Val d’Isère, in programma dalle 10.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Olimpiadi Sci

Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, Discesa femminile Crans Montana 2026 in DIRETTA: gara cancellata dopo la caduta di Lindsey Vonn. Scampato pericolo per l’americana?; Cadono tre atlete su sei, discesa di Crans Montana cancellata; RECAP! Prova discesa femminile: Wiles al comando, fiducia per Goggia e Vonn; Sci alpino, discesa libera maschile: Paris secondo dietro a Von Allmen - Discesa: vince Von Allmen davanti a Paris.

live sci alpino discesaDiscesa libera diretta Olimpiadi: segui Franzoni e Paris a Milano Cortina, la gara LIVELo sci alpino maschile apre oggi il programma olimpico: a Bormio la discesa libera assegnerà le prime tre medaglie dei Giochi di Milano Cortina 2026, dopo la meravigliosa cerimonia d'apertura andata i ... corrieredellosport.it

LIVE Sci alpino, Discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA: Odermatt si porta in testa di un soffio su MonneyCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA 11.45 Monney ... oasport.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.