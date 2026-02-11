LIVE Sci alpino SuperG maschile Olimpiadi in DIRETTA | Von Allmen firma il tris d’oro Franzoni sottotono da favorito

Questa mattina si è conclusa la gara di SuperG maschile a Pechino con un risultato sorprendente. Von Allmen ha conquistato il suo terzo oro olimpico, mentre Franzoni, tra i favoriti, non è riuscito a brillare come previsto. La gara è stata emozionante fino all’ultimo, con alcuni atleti che hanno sorpreso il pubblico e altri che hanno deluso le aspettative. Ora si attende il prossimo appuntamento con le discipline invernali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.42 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 12.41 La classifica finale della gara: 1 Franjo von Allmen – Svizzera – 1:25.32 2 Ryan Cochran-Siegle – Stati Uniti d'America – +0.13 3 Marco Odermatt – Svizzera – +0.28 4 Nils Allegre – Francia – +0.31 5 Raphael Haaser – Austria – +0.57 6 Giovanni Franzoni – Italia – +0.63 7 Vincent Kriechmayr – Austria – +0.78 8 Fredrik Moeller – Norvegia – +0.80 9 Stefan Rogentin – Svizzera – +0.82 10 Alexis Monney – Svizzera – +0.90 11 Christof Innerhofer – Italia – +1.

