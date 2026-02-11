LIVE Pattinaggio di figura Danza libera Olimpiadi in DIRETTA | Guignard Fabbri ci credono per la rimonta!

Questa sera i pattinatori italiani Guignard e Fabbri scendono in pista per la gara di danza libera ai Giochi di Milano Cortina 2026. Sono determinati a recuperare posizioni e a conquistare un buon risultato, nonostante le difficoltà incontrate finora. La gara è in corso e gli occhi di tutti sono puntati su di loro, che sperano di poter fare una bella rimonta.

La danza sul ghiaccio è pronta a vivere il suo momento più atteso ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Oggi, 11 febbraio, il programma libero (free dance) assegnerà le medaglie dopo una rhythm dance che ha rimescolato parzialmente le gerarchie e acceso un confronto che si annuncia tesissimo fino all'ultimo dettaglio tecnico. Al vertice, la classifica racconta una sfida apertissima tra Francia e Stati Uniti, separate da appena 46 centesimi.

