LIVE Pattinaggio di figura Danza libera Olimpiadi in DIRETTA | Guignard Fabbri cercano la rimonta

Stasera i pattinatori italiani Guignard e Fabbri cercano di recuperare posizioni nella danza libera di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La gara è in corso e gli atleti sono pronti a dare il massimo sul ghiaccio per migliorare il risultato ottenuto finora.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Stasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Free Dance di pattinaggio artistico ai giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La danza sul ghiaccio è pronta a vivere il suo momento più atteso ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Oggi, 11 febbraio, il programma libero (free dance) assegnerà le medaglie dopo una rhythm dance che ha rimescolato parzialmente le gerarchie e acceso un confronto che si annuncia tesissimo fino all’ultimo dettaglio tecnico. Al vertice, la classifica racconta una sfida apertissima tra Francia e Stati Uniti, separate da appena 46 centesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Pattinaggio di figura, Danza libera Olimpiadi in DIRETTA: Guignard/Fabbri cercano la rimonta Approfondimenti su Pattinaggio Danza LIVE Pattinaggio di figura, Rhythm dance Olimpiadi 2026 in DIRETTA: attesa per Guignard/Fabbri Questa sera le Olimpiadi di Milano e Cortina si aprono con il pattinaggio di figura e il rhythm dance. LIVE Pattinaggio di figura, Rhythm dance Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Guignard/Fabbri iniziano la caccia ad una medaglia Questa sera, ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, i pattinatori italiani Guignard e Fabbri hanno aperto la gara di Rhythm Dance. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Pattinaggio Danza Argomenti discussi: Rivivi il LIVE-Blog Team Event: un fantastico Rizzo porta l'Italia sul podio!; LIVE Pattinaggio artistico, Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA: Grassl e Guignard/Fabbri mantengono l’Italia in zona podio; Giorno 1, Sessione 1 | Pattinaggio di figura (ES1) in Diretta Streaming | DAZN IT; Pattinaggio di figura, evento a squadre: Italia terza, può sognare il bronzo. LIVE Pattinaggio di figura, Rhythm dance Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Guignard/Fabbri quinti! Cizeron/Fournier Beaudry vincono il primo roundCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.57: Per questa sera è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani per il programma corto ... oasport.it Pattinaggio di figura oggi, Olimpiadi 2026: orario danza libera, tv, programma, streamingOggi, mercoledì 11 febbraio, si assegneranno per la seconda volta le medaglie all'Unipol Forum di Assago, impianto sportivo che ospita in questi giorni le ... oasport.it Medaglie Italia #MilanoCortina2026 G. Franzoni D. Paris F. Lollobrigida S. Goggia L. Dalmasso T. Giacomel, L. Hofer, D. Wierer, L. Vittozzi R. Lorello D. Fischnaller N. Macii, S. Conti, C. Guignard, M. Fabbri, L. Naki Gut x.com Olimpiadi 2026: Charlène Guignard e Marco Fabbri, la coppia che punta al podio nella danza sul ghiaccio Link nei commenti - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.