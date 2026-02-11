Stasera i campioni di pattinaggio artistico salgono sul ghiaccio per la danza libera ai Giochi di Milano Cortina 2026. Guignard e Fabbri sperano ancora in una rimonta, mentre gli appassionati seguono in diretta le evoluzioni sul ghiaccio. La competizione si fa più intensa e ogni movimento può fare la differenza.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Stasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Free Dance di pattinaggio artistico ai giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La danza sul ghiaccio è pronta a vivere il suo momento più atteso ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Oggi, 11 febbraio, il programma libero (free dance) assegnerà le medaglie dopo una rhythm dance che ha rimescolato parzialmente le gerarchie e acceso un confronto che si annuncia tesissimo fino all’ultimo dettaglio tecnico. Al vertice, la classifica racconta una sfida apertissima tra Francia e Stati Uniti, separate da appena 46 centesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Pattinaggio di figura, Danza libera Olimpiadi in DIRETTA: Guignard/Fabbri sognano la rimonta

Approfondimenti su Pattinaggio Danza

Stasera i pattinatori italiani Guignard e Fabbri cercano di recuperare posizioni nella danza libera di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Questa sera le Olimpiadi di Milano e Cortina si aprono con il pattinaggio di figura e il rhythm dance.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Pattinaggio Danza

Argomenti discussi: LIVE Pattinaggio di figura, Danza libera Olimpiadi in DIRETTA: Guignard/Fabbri cercano la rimonta; Rivivi il LIVE-Blog Team Event: un fantastico Rizzo porta l'Italia sul podio!; Giorno 1, Sessione 1 | Pattinaggio di figura (ES1) in Diretta Streaming | DAZN IT; Pattinaggio di figura, evento a squadre: Italia terza, può sognare il bronzo.

LIVE Pattinaggio di figura, Danza libera Olimpiadi in DIRETTA: Guignard/Fabbri cercano la rimontaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Stasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Free Dance di pattinaggio artistico ai giochi Olimpici di Milano ... oasport.it

LIVE Pattinaggio di figura, Rhythm dance Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Guignard/Fabbri quinti! Cizeron/Fournier Beaudry vincono il primo roundCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.57: Per questa sera è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani per il programma corto ... oasport.it

Medaglie Italia #MilanoCortina2026 G. Franzoni D. Paris F. Lollobrigida S. Goggia L. Dalmasso T. Giacomel, L. Hofer, D. Wierer, L. Vittozzi R. Lorello D. Fischnaller N. Macii, S. Conti, C. Guignard, M. Fabbri, L. Naki Gut x.com

Olimpiadi 2026: Charlène Guignard e Marco Fabbri, la coppia che punta al podio nella danza sul ghiaccio Link nei commenti - facebook.com facebook