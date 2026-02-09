LIVE Pattinaggio di figura Rhythm dance Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Guignard Fabbri iniziano la caccia ad una medaglia

Questa sera, ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, i pattinatori italiani Guignard e Fabbri hanno aperto la gara di Rhythm Dance. La coppia ha iniziato la sua prova con determinazione, cercando di portare a casa una medaglia importante. La competizione è iniziata sotto gli occhi di un pubblico in attesa, con le prime esibizioni che hanno già acceso l’interesse degli appassionati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE uonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Rhythm Dance di pattinaggio artistico ai giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La Rhythm Dance apre ufficialmente la gara delle coppie di danza. È il segmento, dedicato quest’anno alle musiche anni ’90, che definisce le gerarchie iniziali, quello in cui precisione, ritmo e interpretazione devono convivere senza margini d’errore, soprattutto in un contesto in cui le prime dieci coppie viaggiano racchiuse in pochi punti. Sulla carta, il ruolo di favorite spetta ancora alle due coppie nordamericane che hanno dominato la scorsa stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Pattinaggio di figura, Rhythm dance Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Guignard/Fabbri iniziano la caccia ad una medaglia Approfondimenti su Guignard Fabbri LLIVE Pattinaggio di figura, Rhythm dance Olimpiadi 2026 in DIRETTA: momento della verità per Guignard/Fabbri E’ il momento della verità per Guignard e Fabbri ai Giochi di Milano Cortina 2026. LIVE Pattinaggio di figura, Europei 2026 in DIRETTA: iniziata la rhythm dance! Attesa per Guignard-Fabbri Segui in tempo reale la gara di pattinaggio di figura agli Europei 2026. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Charlene GUIGNARD & Marco FABBRI Free Dance 2026 Italian Nationals Ultime notizie su Guignard Fabbri Argomenti discussi: Rivivi il LIVE-Blog Team Event: un fantastico Rizzo porta l'Italia sul podio!; LIVE Pattinaggio artistico, Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA: Grassl e Guignard/Fabbri mantengono l’Italia in zona podio; Giorno 1, Sessione 1 | Pattinaggio di figura (ES1) Milano Cortina 2026; Olimpiadi in diretta Oggi: Live delle gare dei Giochi Invernali. LIVE Pattinaggio di figura, Rhythm dance Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Guignard/Fabbri iniziano la caccia ad una medagliaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE uonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Rhythm Dance di pattinaggio artistico ai giochi Olimpici di Milano ... oasport.it Pattinaggio di figura rivivi la diretta Olimpiadi, Rizzo vince il bronzo. Segui Milano CortinaTerza giornata dei Giochi della neve 2026: tante le finale e gli azzurri alla ricerca di medaglie. Tutti gli aggiormanenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Bronzo per il Pattinaggio di figura a squadre miste. Niccolò Macii, Sara Conti, Charlène Guignard, Marco Fabbri, Lara Naki Gutmann, Matteo Rizzo e Daniel Grassl Nona medaglia per l'Italia #OlimpiadiInvernali2026 #Olympics #MilanoCortina #MilanoC facebook Charlène Guignard e Marco Fabbri. Sara Conti e Niccolò Macii. Lara Naki Gutmann. Daniel Grassl e Matteo Rizzo. Sette nomi per la storia! #MilanoCortina2026 #pattinaggiodifigura x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.