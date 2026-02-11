LIVE Milano-San Giovanni in Marignano 1-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | si va al cambio campo sulla parità!

Questa sera all’Allianz Cloud di Milano si gioca il match tra Milano e San Giovanni in Marignano, finito 1-1. Le due squadre si sono alternate in vantaggio, ma alla fine il set si è chiuso con un punteggio di 23-25, grazie alla chiusura di Zhuang. La partita è ancora aperta, e il pubblico segue con attenzione ogni punto. Al momento, non ci sono state grandi sorprese, e le due formazioni si preparano a tornare in campo per il secondo tempo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-25 Chiude il set Zhuang! Tutto pari all'Allianz Cloud! 23-24 Non c'è la pestata di Akimova. Punto Milano! 22-24 Difesa di Akimova che vola via! 2 set point per San Giovanni. 22-23 Martellata stupenda di Akimova dalla seconda linea. Time out Lavarini. 21-23 Muro di Kochurina! Fa malissimo questo! +2 per le emiliane. 21-22 Lunghissimo il servizio di Akimova. 21-21 Brutta gestione di San Giovanni, non può non chiudere di prepotenza Kurtagic. 20-21 Ancora Brancher a portarsi a casa il punto. Botta e risposta incredibile tra le due squadre. 20-20 Errore di Zhuang in battuta.

