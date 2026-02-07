LIVE Italia-Svezia 0-1 hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA | azzurre a caccia del pari

Questa mattina le azzurre di hockey ghiaccio femminile hanno affrontato la Svezia nelle Olimpiadi. La partita si è complicata subito, con l’Italia che ha sbagliato un disco importante e ha rischiato di subire. Fedel, comunque, ha evitato il gol con una bella parata sul tiro di Bouveng. L’Italia ora cerca di reagire e di pareggiare il risultato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.48 Brutto disco perso dall'Italia ma Fedel salva sul tiro di prima di Bouveng. 14.34 Fedel blocca il disco ed interrompe per la prima volta il gioco in questo periodo. L'Italia è partita bene ma non è riuscita a trovare la rete. 17.29 Ancora una buona azione delle azzurre che però perdono l'attimo buono per andare al tiro. 19.21 Ancora una grande occasione dell'Italia con Della Rovere che non va al tiro e serve Mattivi che per poco non riesce a girare verso la gabbia 20.00 Si riparte. L'Italia vince l'ingaggio ed inizia a far passare i secondi. Ricordiamo che si riparte con 26? di power play per la Svezia.

