LIVE Italia-Svezia 1-4 hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA | reazione immediata delle svedesi

Le azzurre di hockey ghiaccio femminile subiscono una netta sconfitta contro le svedesi, che dominano 4-1 nella partita alle Olimpiadi. Fin dall’inizio, le svedesi mostrano più determinazione e rapidamente si portano in avanti, lasciando le italiane a inseguire. La squadra di casa prova a reagire, ma le avversarie controllano bene il gioco e segnano altri gol, lasciando poche speranze di rimonta. La partita si conclude con un risultato ampio e lascia l’Italia ormai eliminata dalla competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.30 Fuori di un nulla il tap in di Abatangelo. L'Italia che aveva costruito bene la prima azione di questo power play. 4.05 Interferenza di Kjellbin su Mattivi. Power play per l'Italia! 5.21 Gol pesante della Svezia che reagisce immediatamente alla rete azzurra. Olsson vince il contrasto, recupera il disco e lo porta fino alla balaustra di sinistra dove lascia partire la conclusione che batte Fedel. Italia-Svezia 1-4. 6.30 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! Bella iniziativa di Della Rovere che tiene il disco, ribalta il fronte e poi tira dalla distanza. La Svezia allontana male il disco su cui arriva Stocker che tira di prima e prova a riaprire il match.

