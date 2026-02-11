LIVE Italia-Svezia Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | tra poco l’esordio contro Edin

Alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, il curling maschile apre le danze. Tra poco l’Italia scende in pista contro la Svezia, una delle squadre più forti del torneo. La partita sarà un banco di prova importante per gli azzurri, che cercano di mettersi subito in carreggiata. L’attenzione è tutta sulla prima sfida del round robin, che promette spettacolo e tensione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della prima partita del torneo di curling maschile delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026! L'Italia affronterà il fortissimo quartetto svedese, una sfida davvero ostica per cominciare il round robin. Dopo l'avvincente torneo misto, in cui la copppia azzurra Amos MosanerStefania Constantini ha conquistato la medaglia di bronzo, il curling continua ad essere protagonista a questi Giochi Olimpici! Da oggi infatti prendera il via il torneo maschie, in cui l'Italia presenta un quartetto di alto livello. Amos Mosaner, Joel Retornaz, Mattia Giovanella e Sebastiano Arman proveranno ad agguantare un piazzamento di assoluto prestigio.

