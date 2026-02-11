Oggi alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, l’Italia inizia il suo percorso nel torneo di curling maschile affrontando la Svezia. La squadra azzurra si trova subito di fronte al fenomeno Edin, uno dei protagonisti più attesi di questa edizione. La partita si gioca in diretta, con gli azzurri determinati a dimostrare il loro valore contro un avversario di altissimo livello.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della prima partita del torneo di curling maschile delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026! L’Italia affronterà il fortissimo quartetto svedese, una sfida davvero ostica per cominciare il round robin. Dopo l’avvincente torneo misto, in cui la copppia azzurra Amos MosanerStefania Constantini ha conquistato la medaglia di bronzo, il curling continua ad essere protagonista a questi Giochi Olimpici! Da oggi infatti prendera il via il torneo maschie, in cui l’Italia presenta un quartetto di alto livello. Amos Mosaner, Joel Retornaz, Mattia Giovanella e Sebastiano Arman proveranno ad agguantare un piazzamento di assoluto prestigio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Svezia, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: si comincia subito contro il fenomeno Edin!

