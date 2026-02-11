LIVE Italia-Svezia Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | gli azzurri sfidano subito il fuoriclasse Edin

L’Italia inizia le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 con una sfida difficile contro la Svezia. Gli azzurri affrontano subito il forte quartetto svedese, guidato dal campione Edin. La partita si gioca in diretta, con gli azzurri che cercano di tenere testa agli avversari in questa prima prova del torneo di curling maschile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della prima partita del torneo di curling maschile delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026! L’Italia affronterà il fortissimo quartetto svedese, una sfida davvero ostica per cominciare il round robin. Dopo l’avvincente torneo misto, in cui la copppia azzurra Amos MosanerStefania Constantini ha conquistato la medaglia di bronzo, il curling continua ad essere protagonista a questi Giochi Olimpici! Da oggi infatti prendera il via il torneo maschie, in cui l’Italia presenta un quartetto di alto livello. Amos Mosaner, Joel Retornaz, Mattia Giovanella e Sebastiano Arman proveranno ad agguantare un piazzamento di assoluto prestigio. 🔗 Leggi su Oasport.it

Oggi alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, l’Italia inizia il suo percorso nel torneo di curling maschile affrontando la Svezia.

Quando Italia-Svezia di curling oggi in tv, Olimpiadi 2026: orario mercoledì 11 febbraio e steamingOggi mercoledì 11 febbraio inizia il torneo di curling maschile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: dopo la disputa del doppio misto, dove ... oasport.it

