LIVE Italia-Svezia Europei curling 2025 in DIRETTA | gli azzurri affrontano il maestro Edin
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE del settimo incontro del round robin degli Europei 2025 di curling maschile tra Italia e Svezia. Da sabato 22 a sabato 29 novembre, la città finlandese di Lohja (situata a una cinquantina di km dal centro della capitale Helsinki e per la seconda volta consecutiva teatro di questo evento), è il teatro della cinquantesima edizione dei Campionati Europei di curling. In campo maschile, l’ Italia, che ha iniziato molto bene il suo torneo con cinque vittorie su sei gare disputate, parte come una delle favorite della vigilia. 🔗 Leggi su Oasport.it
