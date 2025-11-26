LIVE Italia-Svezia 3-2 Europei curling 2025 in DIRETTA | primo vantaggio azzurro dopo sei end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-DANIMARCA DI CURLING FEMMINILE DALLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVIZZERA DI CURLING DALLE 18.00 9.48: quattro stone svedesi, tre azzurre nella casa quando mancano 4 tiri, una stone svedese a punto. Serve tutto il sangue freddo di Retornaz per non far girare la partita in questo end 9.40: Casa molto affollata a metà del settimo end. Una stone scozzese a punto con due stone italiane vicine e altre e due stone scozzesi nella parte bassa della casa 9.37: Stone svedese a punto dopo 4 tiri del settimo end 9.33: Edin non va oltre la doppia bocciata e per Retornaz è facile bocciare e mettere la seconda stone italiana a punto. 🔗 Leggi su Oasport.it

