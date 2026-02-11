LIVE Italia-Svezia 5-5 Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | salgono di tono gli svedesi!

Finisce con un pareggio di 5-5 la partita di curling tra Italia e Svezia alle Olimpiadi. Gli svedesi sono saliti di tono nel secondo tempo e hanno intensificato gli attacchi, mettendo in difficoltà il team italiano. La partita è stata combattuta fino all’ultimo tiro, con continui sorpassi e contro-sorpassi. I giocatori italiani hanno dato il massimo, ma alla fine non sono riusciti a portare a casa la vittoria. La tensione sul ghiaccio è stata palpabile fino all’ultimo minuto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-22 Ancora una guardia sulla linea centrale messe da Wranaa. 21.21 Ottima doppia bocciata di Arman! Tolte entrambe le guardie centrali degli svedesi. 21.21 Wranaa gioca anche lui un freeze sui due sassi italiani in casa. 21.20 Secondo tiro in casa di Giovanella che gioca un freeze sul sasso precedentemente tirato. 21.20 Guardia centrale della Svezia. 21.18 Giovanella gioca un bel draw dietro la guardia centrale che finisce sul bottone. L'Italia potrebbe puntare alla mano nulla così da avere l'hammer nell'ultimo end. 21.18 Guardia centrale di Sendgrun.

