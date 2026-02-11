LIVE Italia-Svezia 1-1 Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | Edin porta la partita in parità ma che Italia!

La partita tra Italia e Svezia finisce 1-1, con Edin che porta la squadra in parità. La gara si gioca in diretta, e gli atleti italiani si fanno valere. Alla fine, Arman realizza un colpo importante con il run-back, portando tensione e spettacolo sul ghiaccio. I tifosi seguono la partita con entusiasmo, pronti a tifare fino all’ultimo lancio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.11 Stavolta riesce la doppia bocciata con il run-back! Ottimo colpo di Arman! 20.11 Riposiziona la guardia centrale Wranaa. 20.10 Non riesce il run-back. Arman leva solo la guardia centrale senza riuscire a togliere il sasso al centro della casa. 20.09 Wranaa piazza un freeze sul sasso nella parte laterale della casa messo dagli azzurri. Sono due le stone avversarie a punto adesso. 20.08 Risponde Giovanella con un colpo laterale proprio dietro la guardia messa in precedenza dallo stesso azzurro. 20.07 Draw bien pazzato in casa proprio dietro la guardia centrale dagli svedesi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svezia 1-1, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: Edin porta la partita in parità, ma che Italia! Approfondimenti su Italia Svezia 2023 LIVE Italia-Svezia, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: tra poco l’esordio contro Edin Alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, il curling maschile apre le danze. LIVE Italia-Svezia, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: si comincia subito contro il fenomeno Edin! Oggi alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, l’Italia inizia il suo percorso nel torneo di curling maschile affrontando la Svezia. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Italia Svezia 2023 Argomenti discussi: LIVE Italia-Svezia 1-6, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: netta sconfitta per le azzurre; RECAP! Svezia favolosa, Italia sconfitta 9-4 sul ghiaccio di Cortina; Pattinaggio di figura, evento a squadre: Italia terza, può sognare il bronzo; Giorno 5 | Curling: finale 1°/2° posto, Svezia - USA in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE Italia-Svezia 1-1, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: Edin porta la partita in parità, ma che Italia!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.07 Guardia laterale di Giovanella. 20.06 Prima guardia al centro del lead svedese. QUINTO END 20.04 Passa in ... oasport.it LIVE Italia-Svezia 1-6, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: netta sconfitta per le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.04 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svezia. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire ... oasport.it SVEZIA vs ITALIA Curling Maschile Precisione, strategia e nervi d’acciaio sul ghiaccio. L’Italia affronta la Svezia in una sfida ad altissimo tasso tecnico, dove ogni stone può fare la differenza Olimpiadi Invernali Milano Cortina Silenzio, c - facebook.com facebook #MilanoCortina2026 Oggi si punta al podio nel #SuperG maschile (11.30) e nella 15 km femminile di #biathlon (14.15). Alle 19.05 comincia il torneo maschile di curling. Esordio azzurro nell'hockey maschile alle 21.10, con Italia-Svezia. #Olimpiadi x.com

