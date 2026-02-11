LIVE Italia-Svezia 1-2 Hockey ghiaccio Olimpiadi 2026 in DIRETTA | si riparte nel secondo periodo Azzurri che provano a trovare tiri in porta per fare male

L’Italia torna in pista nel secondo periodo contro la Svezia, con i giocatori che cercano di mettere pressione e trovare spazi per i tiri in porta. La partita è ancora aperta, e gli azzurri provano a reagire al risultato di 1-2. I tifosi restano incollati allo schermo, sperando in una rimonta. La sfida continua, e tutti aspettano l’episodio che possa cambiare le sorti del match.

SI CHIUDE QUI IL PRIMO PERIODO! Italia-Svezia 1-2. Pressione costante degli scandinavi che però dopo pochi minuti sull'errore di Gustavsson erano stati costretti a incassare il gol di Frigo, per il clamoroso vantaggio azzurro. Successivamente il pareggio di Landeskog e la staffilata di Forsling per il ribaltamento delle cose da parte della Svezia. 01:00 Sessanta secondi alla fine, si è spostata la porta di Clara in un body-check con un attaccante svedese.

