LIVE Italia-Svezia 1-4 hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA | le svedesi allungano nel secondo periodo

Questa mattina le azzurre di hockey ghiaccio femminile hanno perso 1-4 contro la Svezia nelle Olimpiadi. L’Italia aveva iniziato bene il secondo periodo, ma ha rallentato nel finale. La partita si è giocata in diretta e i tifosi hanno seguito ogni momento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.13 L'Italia è partita bene nel secondo periodo, ma è calata alla distanza. Le azzurre hanno perso molto dal sesto minuto in poi, perdendo quasi tutti i contrasti e con le svedesi che hanno iniziato ad arrivare prima su tutti i dischi. 0.00 Suona la sirena, termina il secondo periodo! Italia-Svezia 1-4 0.02 Murate due conclusioni di Fantin. La Svezia poi riparte con Johansson che deve arrendersi al rientro stratosferico di Tutino. 1.12 Palo colpito dalla Svezia con una conclusione dalla distanza. Italia che sembra essere a corto di energie dalla metà del secondo periodo in poi.

