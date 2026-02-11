LIVE Italia-Svezia 1-0 Hockey ghiaccio Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Blue Team in vantaggio a sorpresa con Frigo dopo pochi minuti
L’Italia segna il primo punto contro la Svezia nell’incontro di hockey ghiaccio alle Olimpiadi 2026. Dopo pochi minuti, Frigo porta in vantaggio i Blue Team, sorprendendo gli avversari. La Svezia reagisce subito, con il portiere Clara che si mette in mostra per evitare un gol e respinge un tentativo degli avversari. La partita è appena iniziata, ma si preannuncia già intensa.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.19 Reazione veemente della Svezia, Clara costretto a uscire dalla sua porta per evitare il pericolo, poi un tentativo dei “Gialloblu” viene neutralizzato. Disco che va velocissimo. 15:46 GOOOOOOOOOOOOOOOL! Italia-Svezia 1-0. Clamorosa indecisione del portiere della Svezia: Gustavsson sbaglia a gestire il dischetto completamente solo, il puck rimane libero si avventa Frigo che tutto solo riesce a segnare, complice anche la perdita del bastone dell’estremo difensore scandinavo. 16:03 Mega mischia davanti alla porta di Clara, l’Italia si oppone in tutti i modi riuscendo a neutralizzare il pericolo svedese. 🔗 Leggi su Oasport.it
