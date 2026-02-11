LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Verstappen comanda Leclerc lavora sul set-up Si attende Antonelli

Max Verstappen domina il test a Sakhir, con il tempo di 1:35. Leclerc si concentra sul set-up, mentre si attende l’arrivo di Antonelli. La giornata di prove si surriscalda, e i team continuano a lavorare sodo per migliorare le proprie vetture.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.02 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:35.433 — 11 2 Oscar Piastri McLaren 1:35.602 +0.169 11 3 George Russell Mercedes 1:36.108 +0.675 9 4 Lewis Hamilton Ferrari 1:36.433 +1.000 13 5 Esteban Ocon Haas F1 Team 1:37.169 +1.736 15 6 Charles Leclerc Ferrari 1:37.819 +2.386 3 7 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:37.945 +2.512 9 8 Carlos Sainz Williams 1:38.221 +2.788 14 9 Gabriel Bortoleto Audi 1:38.871 +3.438 13 10 Alexander Albon Williams 1:38.998 +3.565 2 11 Valtteri Bottas Cadillac 1:39.150 +3.717 11 12 Lance Stroll Aston Martin 1:39. 🔗 Leggi su Oasport.it

In pista a Sakhir, Verstappen continua a dominare i test con un passo deciso e tanta attività.

Questa mattina, i test di F1 a Sakhir sono ripresi con Verstappen che si mette in evidenza, mantenendo il miglior tempo.

