LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Verstappen al vertice Leclerc subentra ad Hamilton

Questa mattina, i test di F1 a Sakhir sono stati molto movimentati. Verstappen si è preso la prima posizione, mentre Leclerc ha sorpassato Hamilton. In pista, al momento, c’è Norris che si sta concentrando sul suo giro. La giornata è ancora lunga e ci sono molti piloti che cercano di migliorare i tempi. La lotta per le prime posizioni si fa sempre più serrata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.01 In pista, in questo momento, il campione del mondo, Lando Norris. Vedremo che crono stamperà la McLaren. 14.00 Leclerc non completa il suo giro, dopo aver stabilito il suo miglior intertempo nel primo settore. 13.58 Quattro monoposto sono in azione al momento. Tredici giri effettuati per ora dalla Ferrari di Charles Leclerc, uno dei primi a scendere in pista questo pomeriggio. 13.56 Leclerc si colloca sempre sesto alle spalle dell’Haas di Ocon. Verstappen è rientato in pit lane dopo aver compiuto 12 giri con le gomme medie. 13.53 Il Team Principal di Mercedes ha continuato dicendo: “Non siamo completamente soddifstatti della condizione se paragoniamo quanto accaduto a Barcellona. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Verstappen al vertice, Leclerc subentra ad Hamilton Approfondimenti su F1 Sakhir 2026 LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: si torna in pista! Leclerc prende il posto di Hamilton Questa mattina a Sakhir si riaccendono i motori dei test di Formula 1. LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Max Verstappen fa il vuoto davanti a Piastri. Hamilton è 7° Max Verstappen ha dominato il test a Sakhir, portando la sua Red Bull davanti a tutti. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su F1 Sakhir 2026 Argomenti discussi: Sei giorni di test, da domani la F1 fa le prove generali: ecco come seguire tutto su Sky; F1, Test Bahrain 2026 Day 1 LIVE: tempi, risultati e cronaca in diretta; Test F1 Sakhir 2026 oggi in tv: orari 11 febbraio, programma, streaming; Test F1 2026 in Bahrain, come vederli in TV e in diretta su Sky: programma e orari dei primi 3 giorni. LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Verstappen sempre leader, Leclerc subito in pistaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.47 Sesto tempo per Leclerc a +2.386 da Verstappen. L'olandese ha raggiunto 81 giri compiuti, 11 da quando ha ... oasport.it F1 LIVE test in Bahrain, in diretta il day-1 di prove: Leclerc al posto di Hamilton sulla Ferrari, Verstappen ad ora è il più veloceLa diretta della prima giornata di test precampionato della Formula 1 2026 in Bahrain: giornata di debutto per la Ferrari che manda in pista Hamilton e ... fanpage.it Max Verstappen il più veloce a metà della prima giornata di Test a Sakhir. Hamilton accumula giri con la Ferrari - x.com La Formula 1 è tornata in pista! Oggi è il primo giorno dei test prestagionali del Mondiale 2026 sul circuito di Sakhir, Bahrain. Tra i protagonisti, la Ferrari con Lewis Hamilton e Charles Leclerc, pronti a testare la nuova SF-26. La lotta è appena cominciata, e le - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.