LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Piastri si avvicina a Verstappen Hamilton lavora sull’assetto

La sessione di test a Sakhir si fa interessante. Piastri spinge forte e si avvicina a Verstappen, mentre Hamilton lavora sull’assetto della sua vettura. Nel frattempo, l’Alpine di Colapinto si ferma nel secondo settore, segnalando problemi tecnici. La giornata continua con tensione e sfide su questa pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.01 A proposito di problemi tecnici, si distingue in negativo l'Alpine visto che Franco Colapinto ora è fermo in pista nel secondo settore. 11.00 McLaren anche in cerca di affidabilità dopo qualche problema che c'è stato a Barcellona. Proprio Piastri ha dovuto fare i conti con un problema al sistema di alimentazione del carburante, che gli ha impedito di completare il proprio programma di lavoro in Catalogna. 10.56 Williams che deve spingere sul piano dell'affidabilità e lo spagnolo sta facendo un ottimo lavoro in pista, per consentire ai tecnici di avere più dati possibili.

Questa mattina a Sakhir, nel test della Formula 1, Lindblad ha conquistato la prima posizione, scavalcando Piastri.

Max Verstappen ha dominato il test a Sakhir, portando la sua Red Bull davanti a tutti.

