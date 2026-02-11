LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Verstappen al vertice e molto attivo Leclerc lavora sul set-up

In pista a Sakhir, Verstappen continua a dominare i test con un passo deciso e tanta attività. Leclerc si concentra sul set-up, cercando di migliorare la vettura in vista delle prossime gare. Nel frattempo, Hulkenberg ha avuto un problema alla power unit, ma è riuscito a ripartire e tornare ai box senza troppi guai. La giornata di test prosegue con diverse sfide e tante prove da parte dei piloti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.40 Problema alla power unit di Hulkenberg, che comunque è riuscito a ripartire e a portare la macchina ai box. Tolto il regime di bandiere rosse e Verstappen subito in pista e per l'olandese sono 91 giri! 14.38 Di seguito l'ordine dei tempi aggiornato: 1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:35.433 — 11 2 Oscar Piastri McLaren 1:35.602 +0.169 11 3 George Russell Mercedes 1:36.108 +0.675 9 4 Lewis Hamilton Ferrari 1:36.433 +1.000 13 5 Esteban Ocon Haas F1 Team 1:37.169 +1.736 15 6 Charles Leclerc Ferrari 1:37.819 +2.386 3 7 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:37.

