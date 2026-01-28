LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | Mercedes impressiona al mattino Si riparte alle 14 | 00

Questa mattina a Barcellona, Mercedes ha mostrato ottimi segnali durante i test sul circuito del Montmelò. La sessione si conclude alle 14:00, e gli appassionati sono già pronti a seguire la ripresa delle prove nel pomeriggio. Tra pochi minuti si riaccendono i motori per la seconda parte della giornata, con molti occhi puntati sulle prestazioni delle scuderie.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.50 Ben ritrovati amici di OA Sport in vista della sessione pomeridiana odierna, che comincerà tra una decina di minuti al Montmelò. 13.06 Appuntamento dunque alle 14:00 per la seconda parte di questa terza giornata di test. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 13.05 Mercedes impressionante per la distanza coperta da George Russell (72 giri), se rapportata a quella degli altri. La scuderia di Brackley sembra avere in mano una macchina molto consistente. 13.04 Ferrari e Red Bull non gireranno quest'oggi, per cui nessuna informazione dalla scuderia di Maranello in questo day-3.

