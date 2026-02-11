La giornata di test a Sakhir si surriscalda con Russell che si prende la vetta della classifica, lasciando gli altri a inseguire. Piastri, invece, si concentra sull’aerodinamica, cercando di migliorare le prestazioni della sua monoposto. La Ferrari, invece, resta ferma, senza novità sul fronte delle prove. Alle otto e cinquantuno, Franco Colapinto apre le danze con un tempo di 1:45.598, a oltre sei secondi da Russell. La pista si scalda, ma le squadre continuano a lavorare sodo per trovare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.51 Franco Colapinto inizia con un 1:45.598 a 6.179 da George Russell. Torna in pista Oscar Piastri, mentre tutto fermo in casa Ferrari. 08.48 George Russell, dopo aver fatto segnare il miglior tempo, rientra subito ai box. Torna in pista Esteban Ocon assieme a Carlos Sainz e Franco Colapinto, mentre sembra evidente che, per il momento, nessuno voglia pensare alle lunghe distanze. Inizio graduale di questi delicatissimi test. 08.45 Arvid Lindblad chiude un altro giro in 1:41.935 e non migliora. Tornano in pista George Russell e Gabriel Bortoleto. L’inglese spinge e vola al comando in 1:39. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Russell si prende la vetta, Piastri lavora sull’aereodinamica. Tutto fermo in casa Ferrari

Approfondimenti su Sakhir 2026

Questa mattina a Sakhir si sono aperti i test ufficiali di Formula 1.

Questa mattina i piloti sono già scesi in pista a Sakhir per la prima giornata di test in vista della stagione 2026.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Sakhir 2026

Argomenti discussi: L'aba di una nuova era: test Bahrain, Day-1 LIVE; Test F1 LIVE, le prove in Bahrain in diretta: sole pieno a Sakhir, già in pista Hamilton con la Ferrari; LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: si fa sul serio per Ferrari e Antonelli!; F1 test Bahrain-1 2026: chi guida e quando? I turni dei piloti nei tre giorni di prove.

Test F1 LIVE, le prove in Bahrain in diretta: sole pieno a Sakhir, già in pista Hamilton con la FerrariLa diretta del primo giorno dei test della Formula 1 2026 in Bahrain: giornata di debutto per la Ferrari che manda in pista Hamilton e Leclerc ... fanpage.it

LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Ocon al comando davanti a Bottas, per Hamilton inizia ora il lavoroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.42 Arvid Lindblad sale in vetta! Tempo di 1:39.480 per l'inglese della Racing Bulls che supera Esteban Ocon ... oasport.it

LIVE #F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: alle 8.00 scatta il Day-1! Si inizia a fare sul serio in pista - #F1Testing #Leclerc #Hamilton #Verstappen #Norris #Piastri #Antonelli #Russell #Alonso x.com

Il silenzio del deserto del Bahrain ha le ore contate. Domattina, l'urlo delle nuove monoposto squarcerà la quiete di Sakhir, dando il via ufficiale ai test pre-stagionali. In questo contesto, a fare la voce grossa è la Ferrari, arrivata ai box con le idee chiarissime e - facebook.com facebook