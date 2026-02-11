LIVE Combinata nordica Gundersen trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA | ha saltato Alessandro Pittin!

La gara di combinata nordica alle Olimpiadi è entrata nel vivo. Alessandro Pittin ha appena saltato dal trampolino piccolo e la sua prova si sta seguendo con attenzione. Intanto, Vytrval si sposta a 38, da Yachi a 20, davanti a Kostner. La sfida prosegue con i concorrenti che cercano di migliorare i loro punteggi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:21 Vytrval si mette a 38? da Yachi, 20? davanti a Kostner. 10:20 Non malissimo Kostner, atterra a 91 metri e si mette ottavo a 54? da Yachi, recuperabili. Non è un cattivissimo salto. Forte vento alle spalle, dai Aaron! 10:19 Pausa tecnica in corso quando mancano 20 atleti, non si può ancora dichiarare aperta la lotta per le medaglie visto il livello di chi ha saltato. 10:18 Punto K avvicinato per Loomis che con i suoi 95 metri e vento alle spalle si mette a 6? da Yachi. Bene l'USA. Ora Kostner! 10.17 Molto bene il ceco Konvalinka che atterra a 96 metri e si mette a 12? da Yachi.

