LIVE Combinata nordica Gundersen trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA | tocca ai migliori!

Questa mattina ai Giochi di Milano-Cortina, la gara di combinata nordica entra nel vivo. I migliori scattano dalla pedana di partenza, con Geiger che partirà con gli altri. Lamperter ha la possibilità di sorprendere tutti e cambiare le carte in tavola. La suspense è alta, i tifosi sono in attesa di vedere chi si aggiudicherà la medaglia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:43 No, partirà con Geiger. Attenzione, partono insieme. E adesso Lamperter può far saltare il banco. Deve fare il vuoto per vincere l'oro! OFTEBRO AMMAZZA LA COMPETIZIONE? 10:41 SCHMID! Che fenomeno! Dopo essere sempre stato in difficoltà tira fuori un 100 metri che vale tantissimo perché lo catapulta in lotta per le medaglie. Non ci sperava neanche lui forse! 10:40 Molto scomposto in uscita dal dente Oftebro Einar, atterra piombando giù a 99 metri. Parte con Stefan Rettenegger, che gara ci aspetta amici! 10:39 Positivo Stefan Rettenegger che atterra a 99 metri ma la compensazione non gli dice benissimo: ha appena 9? di margine su Geiger.

