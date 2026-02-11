Questa mattina a Predazzo e Tesero si apre ufficialmente la prima prova di combinata nordica alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Come due decenni fa, anche oggi c’è Alessandro Pittin, che si prepara a scendere in campo per la gara su trampolino piccolo. La competizione è appena iniziata e l’atleta italiano punta a ripetere il risultato di 20 anni fa, in una sfida che promette emozioni fin dalle prime battute.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prima prova individuale di Combinata Nordica alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si comincia con la gara su trampolino piccolo dagli impianti di Predazzo e Tesero, frazione Lago. Competizione che si preannuncia scoppiettante ed aperta per tantissimi candidati al podio, si parte anche per una disciplina che prevede solo competizioni maschili in Val di Fiemme. Favorito della vigilia su trampolino e pista da fondo il norvegese Jens Luraas Oftebro, a cui viene a attribuito questo ruolo in quanto fondista più competitivo del circuito e in grande ripresa sul trampolino. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Combinata nordica, Gundersen trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA: oggi, come 20 anni fa, c’è Alessandro Pittin!

Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina

Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina

