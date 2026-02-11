LIVE Cocciaretto-Li 7-6 5-7 6-4 WTA Doha 2026 in DIRETTA | l’azzurra strappa il pass per i quarti in un Master 1000 per la prima volta in carriera

La tennista italiana Cocciaretto batte Li in tre set e si guadagna un posto nei quarti del WTA Doha 2026. La partita è stata combattuta, con un primo set vinto al tie-break, poi l’avversaria cinese ha risposto con un secondo parziale più deciso. Alla fine, nell’ultimo set, Cocciaretto ha breakkato all’ultimo momento, conquistando il passaggio del turno. Per la prima volta in carriera, l’azzurra raggiunge i quarti di un Master 1000. Ora affronterà Ostapenko, finalista dello scorso anno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:42 Ai quarti la marchigiana troverà Ostapenko. Finalista della scorsa edizione. 14:40 L’azzurra ha vinto il 46% dei punti in risposta. La portacolori a stelle e strisce il 28%. 14:39 L’americana ha vinto il 78% di punti con la prima. La nativa di Ancona il 66%. 14:38 Vediamo un po’ di dati. 8 ace per Li. 1 per Cocciaretto. 7-6 5-7 6-4 Lungo il rovescio lungolinea di Li. L’azzurra si aggiudica il pass per i quarti. 15-40 In rete il diritto incrociato della numero 41 WTA. Due match point. 15-30 Lungo il diritto lungolinea dell’azzurra. 0-30 Lungo il diritto incrociato dell’americana. 🔗 Leggi su Oasport.it

Al torneo di Doha, la partita tra Cocciaretto e Li si fa sempre più combattuta.

