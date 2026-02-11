LIVE Cocciaretto-Li 6-6 4-2 WTA Doha 2026 in DIRETTA | il primo parziale si decide al tie break

Questa mattina a Doha si gioca il match tra Cocciaretto e Li. La partita è molto combattuta, con la marchigiana che ha conquistato un mini break e si trova ora in vantaggio 4-2 nel primo set. La tensione è alta, e il pubblico assiste a scambi intensi mentre il parziale si decide al tie break.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-2 Servizio esterno vincente della marchigiana. 3-2 mini break di vantaggio della portacolori del bel paese. Diritto incrociato e vincente della numero 57 WTA. 2-2 Rovescio lungolinea vincente di Li. 2-1 per l'azzurra. Lungo il diritto lungolinea della classe 2000. 1-1 Lungo il back di rovescio lungolinea della numero 41 WTA. 1-0 Servizio interno vincente dell'americana. Serve Li. 6-6 In rete il diritto lungolinea di Li. Tie break. 40-30 Servizio interno vincente della portacolori del bel paese. 30-30 In rete il diritto incrociato di Cocciaretto. 30-15 Ace esterno dell'azzurra.

