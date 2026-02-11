LIVE Cocciaretto-Li 1-4 WTA Doha 2026 in DIRETTA | l’americana è in vantaggio di un break in questo primo parziale

Questa mattina a Doha la partita tra Cocciaretto e Li è iniziata con l’americana che ha preso subito il comando. Li ha già strappato il servizio alla nostra tennista e si trova avanti 4-1 nel primo set. La giovanissima statunitense sembra più concentrata e aggressiva, mentre la nostra giocatrice fatica a trovare il ritmo giusto. Al momento, Li controlla il match e punta a chiudere il primo parziale senza troppi affanni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Largo il diritto incrociato della classe 2000. 15-0 In rete il diritto lungolinea della portacolori a stelle e strisce. 4-1 Diritto incrociato e vincente dell’americana. A-40 Lungo il diritto incrociato di Cocciaretto. 40-40 Doppio fallo della numero 41 WTA. A-40 Diritto incrociato e vincente di Li. 40-40 Ace interno della statunitense. 30-40 Diritto incrociato e vincente della classe 2000. 15-40 Rovescio incrociato e vincente della numero 57 del mondo. Due palle del controbreak. 15-30 In rete il diritto lungolinea dell’americana. 15-15 Rovescio incrociato e vincente giocato in risposta della marchigiana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Li, 1-4, WTA Doha 2026 in DIRETTA: l’americana è in vantaggio di un break in questo primo parziale Approfondimenti su Cocciaretto Li LIVE Cocciaretto-Li, 1-3, WTA Doha 2026 in DIRETTA: l’americana ottiene il break in questo primo parziale Li ottiene il primo break nel match contro Cocciaretto a Doha. LIVE Cocciaretto-Li, 0-0, WTA Doha 2026 in DIRETTA: l’americana parte al servizio Questa mattina al torneo di Doha, la partita tra Cocciaretto e Li è iniziata con il primo servizio delle due giocatric. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Cocciaretto Li Argomenti discussi: Doha su SuperTennis, c’è Li tra Cocciaretto e i quarti (live alle 11.30): Cercherò di giocare aggressiva; Doha su SuperTennis: Cocciaretto fortunata e brava, sfiderà Gauff al 2° turno; Cocciaretto e Berrettini: il programma su Sky; Sport in tv oggi (mercoledì 11 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming. LIVE Cocciaretto-Li, 1-2, WTA Doha 2026 in DIRETTA: l’azzurra annulla una palla break e mantiene il set in equilibrioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Lungo il diritto lungolinea dell'americana in risposta. 40-40 Ancora punto con il diritto incrociato e ... oasport.it GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI mercoledì 11 DOHA Ore 11:30 Cocciaretto vs Li. A. BUENOS AIRES Ore 19:30 Berrettini vs Kopriva Forza ragazzi Doha:canale 64. Streaming: SuperTenniX Buenos Aires: canali Sky Sport. Streaming: NOW - facebook.com facebook Punto PAZZESCO vinto da Elisabetta #Cocciaretto L’azzurra a Doha ha eliminato Coco Gauff con il punteggio di 6-4 6-2. x.com

