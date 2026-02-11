LIVE Cocciaretto-Li 0-0 WTA Doha 2026 in DIRETTA | l’americana parte al servizio

Questa mattina al torneo di Doha, la partita tra Cocciaretto e Li è iniziata con il primo servizio delle due giocatric. La partita è ancora in corso, con il punteggio di 0-0. Poco fa, Li ha messo a segno un colpo di diritto incrociato vincente, che ha suscitato applausi tra il pubblico. La sfida promette di essere combattuta e ancora tutta da seguire.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Schiaffo al volo con il diritto incrociato e vincente della classe 2000. 30-30 In rete il rovescio in back incrociato di Li. 30-15 Diritto incrociato vincente dell’azzura. 30-0 Ace interno della numero 41 WTA. 15-0 Servizio interno vincente dell’americana. Ci siamo! Li al servizio. 11:39 Li ha vinto il sorteggio e ha scelto di servire. 11:37 Il giudice di sedia sarà il croato Nikola Srecec. 11:35 In caso di vittoria da parte della numero 57 WTA sarebbe il suo primo quarto di finale in un Master 1000 della carriera. 11:32 Li e Cocciaretto stanno ora svolgendo la fase di riscaldamento. 🔗 Leggi su Oasport.it

La partita tra Paolini e Sakkari a Doha è iniziata da pochi minuti.

Argomenti discussi: Doha su SuperTennis: Cocciaretto fortunata e brava, sfiderà Gauff al 2° turno; Capolavoro Cocciaretto! Domina Gauff e approda agli ottavi di Doha; Doha su SuperTennis: Cocciaretto super, elimina Gauff e centra gli ottavi! Out Paolini; LIVE Paolini-Sakkari, 4-6, 2-6, WTA Doha 2026 in DIRETTA: l’ellenica approfitta dei numerosi errori dell’azzurra e accede agli ottavi.

