LIVE Paolini-Sakkari 4-3 WTA Doha 2026 in DIRETTA | match combattuto in questo primo parziale

In un match di primo turno a Doha, Paolini e Sakkari si stanno fronteggiando in un confronto molto combattuto. Al momento, il punteggio segna 4-3 per la toscana, che ha appena realizzato un rovescio lungolinea vincente. La partita procede con scambi intensi e punti che si fanno sempre più tesi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Rovescio lungolinea e vincente della toscana. 40-30 In rete il rovescio incrociato di Paolini. 40-15 Risposta di diritto lungolinea vincente della numero 52 del mondo. 40-0 Largo il rovescio incrociato dell'ateniese. 30-0 Passante di diritto incrociato e vincente della numero 8 WTA. 15-0 Servizio interno vincente della nativa di Castelnovo di Garfagnana. 3-3 In rete il diritto incrociato di "Jas". A-40 Diritto incrociato vincente giocato molto stretto di Sakkari. 40-40 Servizio interno vincente dell'ellenica. 40-A Altro diritto incrociato in rete. Ancora palla break.

