LIVE Berrettini-Kopriva ATP Buenos Aires in DIRETTA | il romano cerca immediate conferme

Questa mattina a Buenos Aires, Matteo Berrettini cerca di mettere a segno una vittoria che possa dargli fiducia in vista dei quarti di finale. Il romano affronta Vit Kopriva negli ottavi dell’ATP 250, con l’obiettivo di confermare la forma e avanzare nel torneo. La partita è seguita con attenzione, mentre Berrettini tenta di riscattarsi dopo alcune prestazioni altalenanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sfida di ottavi di finale dell’ATP 250 di Buenos Aires 2025 che vede di fronte Matteo BERRETTINI opposto a Vit Kopriva, si gioca per sfidare ai quarti Francisco Cerundolo. Romano che ha fatto il suo ritorno nel circuito ATP nella giornata di ieri, quando ha sconfitto con un doppio 7-5 a termine di una lotta pazzesca il beniamino di casa Federico Coria. Le sensazioni non sono state male, se non per la marea di errori che il romano ha sciorinato durante tutto lo svolgimento della sfida, però il servizio e il dritto hanno funzionato a sprazzi e ciò è positivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina si sono giocati gli ultimi incontri del primo turno dell’ATP di Buenos Aires.

Questa sera a Buenos Aires si gioca uno degli incontri più attesi degli Argentina Open 2026.

LIVE Berrettini-Coria 7-5, 7-5, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: esordio durissimo

Dove vedere in tv Berrettini-Kopriva oggi, ATP Buenos Aires 2026: orario, programma, streaming

Notizie dai tornei di Buenos Aires e Dallas. Bene Matteo Berrettini che batte in due tirati set l'argentino Federico Coria (7-5 7-5)e accede agli ottavi dove oggi affronterà il ceco Vit Kopriva. Niente da fare per Francesco Passaro che lotta ma viene battuto in tre s

WELCOME BACK, HAMMER! Non lo vedevamo in campo dalla meravigliosa finale di Coppa Davis e ci era mancato tantissimo, ma Matteo Berrettini è tornato a Buenos Aires con una preziosa vittoria ai danni del padrone di casa Federico Coria (7-5, 7-